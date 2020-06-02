Украина обратилась к Германии с просьбой обеспечить доступ МККК к украинцам в оккупированном Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к министру иностранных дел Германии Хайко Маасу за помощью, чтобы обеспечить доступ Международного комитета Красного креста (МККК) к украинцам, которые незаконно удерживаются на оккупированной территории Крыма.

"И я в очередной раз обратился к Хайко за помощью, чтобы обеспечить доступ Красного креста к украинцам, которых незаконно удерживает Россия в оккупированном Крыму. Так же мы заинтересованы в том, чтобы представители Красного Креста посетили и украинцев, которых незаконно удерживают на территории России. Крым, по убеждению Украины, должен оставаться на международной повестке дня, и мы продолжим обсуждение этой проблематики с нашими немецкими партнерами", - сказал Кулеба на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Берлине во вторник.