Вскоре состоится разговор глав МИД "нормандского формата" – Кулеба

Вскоре состоится разговор министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция и РФ), сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы продолжим разговор в "нормандском формате" на уровне министров. Уже вскоре состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир на Донбасс", - сообщил он на совместной пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.