Тимошенко предложила создать единую антикризисную команду из представителей власти и оппозиции для преодоления экономического кризиса

Глава партии "Батькивщина", народный депутат Юлия Тимошенко призвала власти к сотрудничеству и созданию единой антикризисной команды для спасения украинской экономики, сообщает пресс-служба политсилы.

"Наша команда провела профессиональный анализ состояния государственных финансов. В экономике государства запущены разрушительные процессы. Исполнение бюджета провалено. Подает валовой внутренний продукт. Не кредитуется экономика. Это - следствие того, что Национальный банк и правительство не координируют свою политику. Стратегия Национального банка сознательно и тотально разрушает экономику Украины", - заявила Тимошенко на брифинге по итогам совещания лидеров фракций и руководства парламента.

По мнению Тимошенко, для исправления ситуации необходим диалог президента с ответственными политическими силами и создание единой команды, которая займется возрождением всех систем жизнедеятельности страны.

"Поэтому на совещании мы внесли предложение о немедленной встрече президента Украины с лидерами фракций, чтобы в Украине начался диалог, и мы могли ввести чрезвычайное экономическое положение. Чтобы была создана настоящая антикризисная команда в Украине. Чтобы правительство не забрасывал в парламент пустые бумажки, и чтобы не принимались лоббистские законы. Нужно, чтобы немедленно все ветви власти - парламент, президент, правительство начали работать в единой системе антикризисной программы", - подчеркнула Тимошенко.