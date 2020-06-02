Около 25 депутатов от "Слуги народа" подписали представление на увольнение Авакова - нардеп Гурин

Около 25 народных депутатов, членов фракции "Слуга народа", подписали представление на увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел, заявил нардеп Дмитрий Гурин.

"Да, я поддерживаю отставку (Арсена Авакова - ИФ), подписал представление. Видел на заявлении около 25 подписей депутатов от "Слуги народа" по состоянию на час назад", - рассказал Гурин агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Как сообщалось, сбор подписей нардепов за отставку Авакова инициировала фракция "Голос". Пресс-секретарь фракции "Голос" Ярема Дух сообщил, что по состоянию на 12:10 вторника под проектом постановления об отставке главы МВД поставили подписи 47 народных депутатов.