Политика

13:36 02.06.2020

Около 25 депутатов от "Слуги народа" подписали представление на увольнение Авакова - нардеп Гурин

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Около 25 депутатов от "Слуги народа" подписали представление на увольнение Авакова - нардеп Гурин

Около 25 народных депутатов, членов фракции "Слуга народа", подписали представление на увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел, заявил нардеп Дмитрий Гурин.

"Да, я поддерживаю отставку (Арсена Авакова - ИФ), подписал представление. Видел на заявлении около 25 подписей депутатов от "Слуги народа" по состоянию на час назад", - рассказал Гурин агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Как сообщалось, сбор подписей нардепов за отставку Авакова инициировала фракция "Голос". Пресс-секретарь фракции "Голос" Ярема Дух сообщил, что по состоянию на 12:10 вторника под проектом постановления об отставке главы МВД поставили подписи 47 народных депутатов.

Теги: #аваков #слуга_народа
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