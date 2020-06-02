Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по делам ветеранов войны во главе с Куницыным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины.

Соответствующий документ №209/2020 был обнародован на сайте президента.

"Назначить Куницына Сергея Владимировича главой Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины. Утвердить персональный состав Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины (прилагается)", - указывается в тексте указа.

В состав Совета вошли представители общественных организаций по делам ветеранов и участники боевых действий.

Главе Совета также было поручено в течение недели внести проект Положения о Консультативном совете.

Указ вступает в силу с дня обнародования.