Политика

13:01 02.06.2020

В "Голосе" отмечают, что главой Винницкой облполиции назначен человек с пророссийскими взглядами и призывают к отставке главы МВД

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В "Голосе" отмечают, что главой Винницкой облполиции назначен человек с пророссийскими взглядами и призывают к отставке главы МВД

В парламентской фракции "Голос" заявляют, что Винницкую областную полицию возглавил человек с пророссийскими взглядами и призывают народных депутатов ставить свои подписи под проектом постановления за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Вчера главой полиции в Винницкой области назначили сепаратиста. Это человек, который стоял с пророссийскими протестующими 2 мая (2014 года – ИФ) в Одессе и из-за спины этого полицейского стреляли пророссийские протестующие", - заявила народный депутат из "Голоса", член парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова на пленарном заседании Верховной Рады во вторник.

По ее словам, подобное недопустимо в стране, которая воюет с РФ.

Устинова призвала своих коллег по парламенту поставить подписи под проектом постановления об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь фракции "Голос" Ярема Дух, по состоянию на 12.10 вторника под проектом постановления об отставке главы МВД поставили подписи 47 народных депутатов. "И мы продолжаем собирать подписи", - сказал он.

Теги: #полиция #голос #мвд
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