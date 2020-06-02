"Евросолидарность" требует увольнения руководства ГБР из-за действий в музее Гончара - Герасимов

Парламентская фракция партии "Европейская солидарность" требует увольнения руководства Государственного бюро расследований (ГБР) из-за противоправных действий во время силового захвата Музея Гончара, сообщается на сайте политсилы во вторник.

"На прошлой неделе режим Зеленского показал свое истинное лицо, натравив ГБР на национальный Музей Гончара. Они преступно штурмовали музей, ломали имущество, били журналистов, препятствовали деятельности народных депутатов, нарушив по крайней мере пять статей Уголовного Кодекса. И все это, как оказалось, по прямым приказам Зеленского", - сказал сопредседатель фракции Артур Герасимов во время выступления с трибуны Верховной Рады.

"Даже Печерский суд отказался предоставить индульгенцию этому беспределу. Действия правоохранителей уже признаны противоправными", - добавил он.

Герасимов заявил, что "Европейская солидарность" будет требовать наказания всех причастных к штурму музея. "Штурм музея Гончара - сигнал тревоги для украинцев. Если сегодня закрыть глаза на этот беспредел - завтра они будут незаконно врываться в дома кого-либо из наших граждан. Поэтому "Европейская солидарность" требует увольнения руководства ГБР. А все должностные лица, причастные к преступной захвата музея без решения суда должны быть наказаны", - убежден сопредседатель фракции.

"В целом за последний месяц правительство Зеленского потеряло контроль над криминогенной ситуацией - это доказывают преступления в Житомире, Кагарлыке, Броварах. Напомню, именно Зеленский взял под личную ответственность улучшение криминогенной ситуации в стране", - отметил Герасимов.