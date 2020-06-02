Политика

10:48 02.06.2020

Рада изменила режим работы во вторник и четверг

1 мин читать
Рада изменила режим работы во вторник и четверг

Верховная Рада проголосовала за изменения режима своей работы во вторник и четверг, отметив вечерние пленарные заседания и продлив дневные до 15:00.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за данное решение проголосовал 321 народный депутат.

Согласно принятым изменениям, на данной пленарной неделе во вторник и четверг будет отменено вечернее заседания Верховной Рады, а утреннее продлено на 1 час - до 15:00. Кроме того, в пятницу вместо темы "Разное", будет продолжено время для оглашения депутатских запросов, чтобы они могли быть направлены в соответствующие органы.

Теги: #верховная_рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:32 02.06.2020
"Евросолидарность" инициирует создание ВСК в Раде по расследованию ненадлежащего использования средств на противодействие Covid-19

"Евросолидарность" инициирует создание ВСК в Раде по расследованию ненадлежащего использования средств на противодействие Covid-19

09:51 02.06.2020
Рада на заседании во вторник рассмотрит обращение к ООН и парламентским Ассамблеям по осуждению нарушений Россией прав и свобод крымскотатарского народа

Рада на заседании во вторник рассмотрит обращение к ООН и парламентским Ассамблеям по осуждению нарушений Россией прав и свобод крымскотатарского народа

13:03 01.06.2020
"Голос" будет инициировать сбор подписей в Раде за отставку Авакова - Железняк

"Голос" будет инициировать сбор подписей в Раде за отставку Авакова - Железняк

13:00 01.06.2020
Тимошенко призывает Зеленского доложить Раде о новых условиях подписания меморандума с МВФ

Тимошенко призывает Зеленского доложить Раде о новых условиях подписания меморандума с МВФ

13:59 28.05.2020
Комитет по вопросам соцполитики рекомендует Раде принять за основу законопроект о соцзащите населения в период карантина

Комитет по вопросам соцполитики рекомендует Раде принять за основу законопроект о соцзащите населения в период карантина

11:39 28.05.2020
До 30 операторов и фотокорров смогут освещать заседания Рады из ложи прессы - распоряжение

До 30 операторов и фотокорров смогут освещать заседания Рады из ложи прессы - распоряжение

18:56 25.05.2020
В Раде пытаются провести абсолютно коррумпированный закон по легализации игорного бизнеса - Саакашвили

В Раде пытаются провести абсолютно коррумпированный закон по легализации игорного бизнеса - Саакашвили

17:54 22.05.2020
Верховная Рада вернется к пленарному режиму работы со 2 июня

Верховная Рада вернется к пленарному режиму работы со 2 июня

17:06 22.05.2020
Короновирусом переболели 10-15 народных депутатов - Разумков

Короновирусом переболели 10-15 народных депутатов - Разумков

13:00 21.05.2020
Спикер Рады подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках и отправил его на подпись президенту

Спикер Рады подписал необходимый для сотрудничества с МВФ закон о банках и отправил его на подпись президенту

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Во внутрипартийных праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева примут от 4 до 6 кандидатов - Корниенко

"Слуга народа" поддержала назначение нардепа Ткаченко главой Минкульта

В развитии диалога на высшем уровне с Украиной и Грузией нет позитивной динамики - Песков

Зеленский: в деле "пленок Байдена" меня интересует только то, как можно было записать президента страны

Кабмин намерен предложить экстерриториальные спецрежимы налогообложения - антикризисная программа

ПОСЛЕДНЕЕ

Во фракции "Слуга народа" фактически все депутаты недовольны работой МВД, утверждает нардеп Шевченко

Украинская делегация стала первой, которую Германия приняла после карантина – Кулеба

Во внутрипартийных праймериз "Слуги народа" на кандидата в мэры Киева примут от 4 до 6 кандидатов - Корниенко

Ткаченко об изменениях в языковой закон: Только после профессиональной дискуссии можно будет выходить на конкретику

Пристайко станет послом Украины в Великобритании - Верещук

Путин и Трамп обсудили по телефону саммит G7, Covid-19, нефтяной рынок – Кремль

"Слуга народа" поддержала назначение нардепа Ткаченко главой Минкульта

Резников выступает за консультации в рамках Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины, сначала – без участия РФ

Главой Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики теперь является Зеленский, заместителем Ермак – указ

В развитии диалога на высшем уровне с Украиной и Грузией нет позитивной динамики - Песков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА