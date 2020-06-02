"Евросолидарность" инициирует создание ВСК в Раде по расследованию ненадлежащего использования средств на противодействие Covid-19

Парламентская фракция "Европейская солидарность" намерена инициировать создание временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов возможного ненадлежащего использования средств, выделенных на противодействие коронавирусной инфекции, заявляет сопредседатель фракции Артур Герасимов.

"Мы будем инициировать создание временной следственной комиссии в отношении фактов ненадлежащего использования средств, которые были выделены парламентом на противодействие эпидемии коронавируса, а также для изучения ситуации с тестами", - сказал Герасимов журналистам перед началом пленарного заседания парламента во вторник в Киеве.

По словам народного депутата, президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что в Украину везут 10 млн. тестов на выявление коронавирусной болезни Covid-19. "Их (тестов - ИФ) нет, и возникает только один вопрос – исчезли где- то по дороге или это снова была ложь?", - сказал Герасимов.

Он также напомнил, что "Европейская солидарность" будет требовать срочно поставить в повестку дня заседания законопроект о страховании медиков, который предлагает каждому заболевшему медицинскому работнику выплачивать около 200 тысяч грн.