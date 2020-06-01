Ткаченко об изменениях в языковой закон: Только после профессиональной дискуссии можно будет выходить на конкретику

В Верховной Раде планируют вернуться к экспертной дискуссии по поводу чувствительных вопросов, в том числе о вопросе изменений в закон об особенностях функционирования украинского языка как государственного, заявил руководитель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

"Я думаю, что мы вернемся к дискуссии, которую мы начали до коронавируса: приглашение ученых, а не политиков, для обсуждения сенситивных вопросов для общества: языка, истории, религии и так далее. Только после такой профессиональной дискуссии можно будет выходить на какую-то конкретику", - сказал Ткаченко журналистам в понедельник.

На уточнение журналистов о реакции правительства Венгрии на закон о функционировании украинского языка как государственного и замечаний к нему со стороны Венецианской комиссии депутат ответил: "Это хороший вопрос, потому что речь идёт о принятии закона о национальных меньшинствах, и в рамках этого закона нужно искать вещи, которые объединяют общество, а не разъединяют".