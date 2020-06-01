Политика

19:29 01.06.2020

Пристайко станет послом Украины в Великобритании - Верещук

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Пристайко станет послом Украины в Великобритании - Верещук

Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко будет назначен послом Украины в Великобритании, сообщила народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Я знаю, что предлагают Ольгу Стефанишину на пост вице-премьера по вопросам евроинтеграции, а Пристайко поедет послом в Лондон", - заявила Верещук в понедельник в журналистам.

В понедельник в Киеве прошло заседание парламентской фракции партии "Слуга народа".

Теги: #великобритания #посол
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