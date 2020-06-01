Политика

16:05 01.06.2020

В развитии диалога на высшем уровне с Украиной и Грузией нет позитивной динамики - Песков

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В развитии диалога на высшем уровне с Украиной и Грузией нет позитивной динамики - Песков

В Кремле пока не могут сказать о наличии позитивной динамики в отношениях с Украиной и Грузией на высшем уровне.

"Что касается руководства этих стран, мы видим, что, к сожалению, пока мы, несмотря на наличие определенных контактов, не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой был показан на канале "Россия 24".

Так Песков ответил на вопрос, с чем связано отсутствие приглашения президенту Украины Владимиру Зеленскому на парад Победы в Москве, и вызвано ли это его высказываниями в Второй Мировой войне.

Теги: #рф #песков #украина #грузия
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