Аласания через суд оспаривает отмену допуска к гостайне

В Окружной административный суд города Киева поступил иск председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласании к Службе безопасности Украины, сообщает пресс-служба суда.

"По мнению Зураба Аласания, выводы СБУ об отмене его допуска к гостайне, были преждевременными и вынесенными без полного и объективного исследования фактов", - говорится в сообщении.

Так, истец просит суд признать противоправным распоряжение Центрального управления СБУ, которым был отменен его допуск к государственной тайне.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.