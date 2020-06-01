Политика

15:41 01.06.2020

Аласания через суд оспаривает отмену допуска к гостайне

1 мин читать
Аласания через суд оспаривает отмену допуска к гостайне

В Окружной административный суд города Киева поступил иск председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласании к Службе безопасности Украины, сообщает пресс-служба суда.

"По мнению Зураба Аласания, выводы СБУ об отмене его допуска к гостайне, были преждевременными и вынесенными без полного и объективного исследования фактов", - говорится в сообщении.

Так, истец просит суд признать противоправным распоряжение Центрального управления СБУ, которым был отменен его допуск к государственной тайне.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Теги: #ноту #гостайна #суд #аласания
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:38 01.06.2020
Грымчаку в суде огласили обвинительный акт и иск о возмещении убытков

Грымчаку в суде огласили обвинительный акт и иск о возмещении убытков

07:33 01.06.2020
Суд отправил под стражу 20 подозреваемых в деле о перестрелке в Броварах, на очереди организаторы преступления

Суд отправил под стражу 20 подозреваемых в деле о перестрелке в Броварах, на очереди организаторы преступления

23:19 31.05.2020
Суд арестовал уже 13 подозреваемых в перестрелке в Броварах под Киевом

Суд арестовал уже 13 подозреваемых в перестрелке в Броварах под Киевом

11:47 31.05.2020
ГБР направило в суд дело в отношении задержанного на взятке в 100 тыс. грн чиновника "Укрспортобеспечения"

ГБР направило в суд дело в отношении задержанного на взятке в 100 тыс. грн чиновника "Укрспортобеспечения"

10:41 31.05.2020
В Броварах продолжаются судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам перестрелки

В Броварах продолжаются судебные заседания по избранию меры пресечения фигурантам перестрелки

22:20 30.05.2020
Суд избирает меру пресечения участникам стрельбы в Броварах: шесть подозреваемых арестованы без права внесения залога

Суд избирает меру пресечения участникам стрельбы в Броварах: шесть подозреваемых арестованы без права внесения залога

15:39 30.05.2020
Суд избирает меру пресечения участникам стрельбы в Броварах: первый подозреваемый арестован без права внесения залога - Нацполиция

Суд избирает меру пресечения участникам стрельбы в Броварах: первый подозреваемый арестован без права внесения залога - Нацполиция

01:47 29.05.2020
В Луганской области суд привлек к ответственности организатора незаконного референдума 2014 года

В Луганской области суд привлек к ответственности организатора незаконного референдума 2014 года

19:15 28.05.2020
ВАКС подтвердил соглашение о признании виновности одного из фигурантов дела о взятке главе ФГИ, он получил 3 года условно

ВАКС подтвердил соглашение о признании виновности одного из фигурантов дела о взятке главе ФГИ, он получил 3 года условно

09:49 28.05.2020
Канадский суд постановил продолжить рассмотрение дела об экстрадиции финдиректора Huawei в США

Канадский суд постановил продолжить рассмотрение дела об экстрадиции финдиректора Huawei в США

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В развитии диалога на высшем уровне с Украиной и Грузией нет позитивной динамики - Песков

Зеленский: в деле "пленок Байдена" меня интересует только то, как можно было записать президента страны

Кабмин намерен предложить экстерриториальные спецрежимы налогообложения - антикризисная программа

Кличко вновь подтвердил намерение баллотироваться в мэры Киева в третий раз

Нардепы Ткаченко и Дубинский заявили об участии в праймериз на кандидата в мэры Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

Резников выступает за консультации в рамках Будапештского меморандума для восстановления территориальной целостности Украины, сначала – без участия РФ

Главой Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики теперь является Зеленский, заместителем Ермак – указ

В развитии диалога на высшем уровне с Украиной и Грузией нет позитивной динамики - Песков

Европа не заинтересована, чтобы разногласия между КНР и США стали непреодолимыми - МИД ФРГ

Зеленский поздравил воспитанников центра реабилитации "Отчий дом" в Киевской области с Днем защиты детей

Заинтересованные в сотрудничестве компании Украины и Туркменистана проведут переговоры - МИД

Экс-главы МИД Британии призвали Джонсона возглавить международную кампанию в связи с ситуацией вокруг Гонконга

Языковой закон должен учитывать позиции всех - Разумков

"Евросолидарность" определится с позицией по законопроекту "О столице Украины – Киеве" после ознакомления его окончательным текстом

Ермак: более 400 тыс. детей на Донбассе ежедневно просыпаются под угрозой попасть под обстрел или подорваться на мине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА