Политика

14:56 01.06.2020

Европа не заинтересована, чтобы разногласия между КНР и США стали непреодолимыми - МИД ФРГ

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Европа не заинтересована, чтобы разногласия между КНР и США стали непреодолимыми - МИД ФРГ

Германия в ходе шестимесячного председательства в Евросоюзе во второй половине текущего года намерена предпринять усилия по урегулированию конфликта между США и КНР, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"В особенности мы, европейцы, не можем быть заинтересованы в том, чтобы разногласия между Китаем и США стали непреодолимыми", - заявил Маас в интервью изданиям медиагруппы Funke, опубликованном в понедельник, сообщила радиостанция Deutsche Welle.

Министр призвал не допустить раскола мира на сферы интересов Китая и США. В разрешении этой проблемы особенно необходимо посредничество Германии, которая с 1 июля будет председательствовать в ЕС, полагает глава МИД ФРГ.

Он подтвердил, что в сентябре состоится запланированный саммит ЕС-КНР.

"Есть много важных тем, которые мы должны обсудить с Китаем", - сказал Маас.

Теги: #ес #маас #германия #сша #китай
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