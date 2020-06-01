Политика

14:53 01.06.2020

Зеленский поздравил воспитанников центра реабилитации "Отчий дом" в Киевской области с Днем защиты детей

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Зеленский поздравил воспитанников центра реабилитации "Отчий дом" в Киевской области с Днем защиты детей

В Международный день защиты детей президент Украины Владимир Зеленский поздравил воспитанников Киевского областного центра социально-психологической реабилитации ребенка "Отчий дом", расположенного в селе Святопетривское, сообщает пресс-служба главы государства.

"Кем вы станете - учеными, военными, инженерами, учителями - надо всегда оставаться людьми - добрыми, честными, толерантными, современными. А главное – счастливыми", - отметил Зеленский, обращаясь к детям и участникам социальных проектов центра.

Также президент ознакомился с молодежным спортивным клубом центра, на его базе работает несколько секций. Отмечается, что один из воспитанников клуба стал чемпионом мира по кикбоксингу и сейчас тренирует своих учеников.

Кроме того, глава государства осмотрел Центр матери и ребенка "Отчего дома", где проходят реабилитацию пострадавшие от домашнего насилия, и побывал в квартире, где проживают дети, которые готовятся к усыновлению.

По словам председателя Совета общественной организации "Объединение социальных проектов "Отчий дом" Романа Корнийко, за 24 года деятельности через него прошли 3 тыс. 284 воспитанника. Сейчас на территории "Отчего дома" проживают 95 воспитанников.

Теги: #зеленский #поздравления
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