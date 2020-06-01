Политика

14:52 01.06.2020

Заинтересованные в сотрудничестве компании Украины и Туркменистана проведут переговоры - МИД

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Заинтересованные в сотрудничестве компании Украины и Туркменистана проведут переговоры - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с заместителем председателя Кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым договорились наладить прямой контакт украинских и туркменских компаний, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Руководители внешнеполитических ведомств Украины и Туркменистана договорились уже в ближайшее время организовать переговоры по видеосвязи украинских и туркменских компаний, заинтересованных в сотрудничестве", - сообщили в МИД в понедельник.

В частности, Кулеба отметил важность прямого контакта между бизнесами двух стран, который будет способствовать росту торговли и инвестиций. При этом он уточнил, что МИД Украины создает возможности для украинских компаний за рубежом, в частности в Туркменистане.

Как отмечается, Мередов высказал заинтересованность в оживлении торговли и инвестиций, особенно по привлечению украинских компаний к инфраструктурным проектам в Туркменистане.

"Это замечательная идея, которую мы, со своей стороны, готовы реализовать в кратчайшие сроки. Наша цель - соединить напрямую украинские и туркменские компании ", - цитирует его слова пресс-служба МИД.

Стороны договорились развивать сотрудничество двух стран в политической, торговой, инвестиционной, культурной и гуманитарной сферах. В этом контексте они согласились усилить диалог между МИД Украины и Туркменистана и вскоре подписать программу сотрудничества внешнеполитических ведомств.

Министры также обменялись опытом по противодействию распространению вируса COVID-19 и преодолению последствий пандемии и договорились всесторонне способствовать восстановлению положительной динамики взаимной торговли.

Кроме того, Кулеба поздравил главу МИД Туркменистана  с юбилеем и высоко оценил его личный вклад в развитие дружественных украинско-туркменских отношений.

Теги: #туркменистан #кулеба #сотрудничество #мид
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