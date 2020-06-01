Политика

14:31 01.06.2020

Экс-главы МИД Британии призвали Джонсона возглавить международную кампанию в связи с ситуацией вокруг Гонконга

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Экс-главы МИД Британии призвали Джонсона возглавить международную кампанию в связи с ситуацией вокруг Гонконга

Семь бывших глав МИД Великобритании направили письмо британскому премьеру Борису Джонсону с предложением возглавить международную кампанию в ответ на события вокруг статуса Гонконга, сообщает в понедельник газета The Independent.

"Как бывшие министры иностранных дел, мы пишем это, чтобы выразить обеспокоенность ухудшающейся ситуацией в Гонконге, которую усугубили объявленные Коммунистической партией Китая планы в одностороннем порядке распространить национальное законодательство в сфере безопасности на Гонконг", - говорится в письме, составленном бывшими министрами от Консервативной и Лейбористской партии Великобритании, включая Джереми Ханта (занимал пост в 2018 - 2019 годах) и Дэвида Милибэнда (в 2007 - 2010 годах).

"В мире - негодование от этого вопиющего нарушения (Пекином - ИФ) Объединённой китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга", - отмечается в послании к Джонсону.

Согласно предложению авторов письма, премьеру нужно создать "международную контактную группу, в рамках которой союзники Лондона будут координировать любые совместные действия в отношении Гонконга".

При этом бывшие министры подчеркнули, что, по их мнению, Великобритания до сих пор имеет "моральные и юридические обязательства" перед жителями Гонконга.

В мае премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП (Всекитайского собрания народных представителей) подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании позднее опубликовали совместное заявление, в котором выражалась глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Накануне нынешний глава МИД Великобритании Доминик Рааб подтвердил, что британские власти разрешат жителям Гонконга, имеющим особый паспорт британского подданного, пребывание на территории Соединенного Королевства в течение 12 месяцев (вместо шести).

В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, поскольку он перестал быть обособленной составляющей КНР.

В 1842 году Гонконг стал британской колонией. Однако существенная его часть была арендована в 1898 году на 99 лет у империи Цин. Великобритания после образования независимого Китая продолжала признавать этот договор. В результате в 1997 году контроль над Гонконгом был передан Китаю. Согласно совместной китайско-британской декларации и Основному закону Гонконга, ему до 2047 года предоставлялась широкая автономия. Вопросы обороны и внешней политики становились прерогативой КНР, тогда как власти Гонконга сохраняли право принимать самостоятельные решения во многих других сферах.

Теги: #гонконг #великобритания #китай #джонсон
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