Политика

13:42 01.06.2020

Зеленский: в деле "пленок Байдена" меня интересует только то, как можно было записать президента страны

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Зеленский: в деле "пленок Байдена" меня интересует только то, как можно было записать президента страны

Президент Украины Владимир Зеленский призывает, чтобы Украину не втягивали в президентскую кампанию в США, и отрицает свою причастность к появлению записей разговоров между пятым президентом Украины Петром Порошенко и экс-вице-президентом США Джо Байденом.

"Зачем нужно снова втягивать в это Украину? Сейчас мы наслаждаемся двухпартийной поддержкой в США, как в Конгрессе, так и в Сенате. У нас есть поддержка президента (Дональда Трампа – ИФ). Эти записи не являются чем-то приоритетным", - сказал он в интервью британскому The Telegraph по Skype.

Зеленский подчеркнул, что Украина не хочет влиять на внутриполитическую или внешнеполитическую ситуацию в любой стране, или на процесс выборов в любой стране. "Мы – независимое государство. Соединенные Штаты Америки – независимая страна", - указал он.

Президент Украины также отметил, что не имел представления о предполагаемом разговоре между Порошенко и Байденом, и он не будет предвосхищать расследование по этим записям.

"Послушайте, я ничего не знаю о деталях этого соглашения (между Порошенко и Байденом – ИФ). И было ли это соглашение достигнуто или отвергнуто, и существовало ли вообще это соглашение. Меня интересует только то, как можно было подслушать, записать на пленку офис президента Украины", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, Зеленский на пресс-конференции 20 мая сказал, что реагировать на информацию о якобы влиянии Байдана на Порошенко должны правоохранительные органы, что уже и сделано Офисом генпрокурора.

Зеленский добавил: "Я знаю, что это может быть воспринято, квалифицировано как государственная измена. Все – к правоохранителям".

Также Зеленский выразил уверенность в том, что "приговор Порошенко еще впереди". "Я думаю, они так руководили страной, что их ждет очень много разных приключений и разных приговоров. Не хочу об этом говорить, потому что это все-таки полномочия не мои, а приговоры суда", - подчеркнул президент.

20 мая адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что генпрокурор Венедиктова открыла уголовное производство по так называемым "пленкам Байдена" после общения с президентом Зеленским, а глава государства на пресс-конференции сам подтвердил заинтересованность в этом деле.

Он добавил: "По информации, которую мы будем стараться уточнить и проверить, это было сделано после разговора генерального прокурора Венедиктовой с Зеленским".

19 мая народный депутат Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко.

20 мая утром Офис генпрокурора сообщил, что внес в ЕДРД информацию по статье о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением по заявлению народного депутата Украины Андрея Деркача, который накануне обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии Байдена на Порошенко.

Теги: #сша #зеленский #байден
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