Приглашение Авакова на заседание фракции "Слуга народа" не ожидается - Корниенко

Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова не приглашали на заседание фракции "Слуга народа", которое состоится в КВЦ "Парковый" в понедельник в 18:00, заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

"Я пока не подтверждаю эту информацию. Заседание фракции состоится в 18:00 в нашем центре в "Парковом", но пока приглашения господина Авакова там не ожидается", - сказал Корниенко на брифинге в понедельник.