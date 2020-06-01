Политика

13:19 01.06.2020

Приглашение Авакова на заседание фракции "Слуга народа" не ожидается - Корниенко

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Приглашение Авакова на заседание фракции "Слуга народа" не ожидается - Корниенко

Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова не приглашали на заседание фракции "Слуга народа", которое состоится в КВЦ "Парковый" в понедельник в 18:00, заявил первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

"Я пока не подтверждаю эту информацию. Заседание фракции состоится в 18:00 в нашем центре в "Парковом", но пока приглашения господина Авакова там не ожидается", - сказал Корниенко на брифинге в понедельник.

Теги: #корниенко #аваков #слуга_народа
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