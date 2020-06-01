"Голос" будет инициировать сбор подписей в Раде за отставку Авакова - Железняк

Народные депутаты, члены фракции "Голос" начинают сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, заявил первый заместитель председателя фракции Ярослав Железняк.

"Мы требуем отставки главы Министерства внутренних дел господина Авакова, и мы будет инициировать сбор подписей, чтобы по этому документу вынести этот вопрос на рассмотрение. Если у большинства нет желания поддерживать такое предложение, то давайте, хотя бы вынесем вопрос на час вопросов к правительству", - заявил Железняк в понедельник на заседании согласительного совета парламента.

В ответ на заявление депутата фракции "Голос", спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил, что сбор подписей и принятие кадрового решения по его итогам невозможно с точки зрения законодательства.

"Касательно сбора подписей за того или иного министра, то, к сожалению, на сегодняшний день, это не предусмотрено украинским законодательством и именно вы были автором законопроекта, который возможно это урегулирует", - заявил Разумков.