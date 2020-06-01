Политика

13:03 01.06.2020

"Голос" будет инициировать сбор подписей в Раде за отставку Авакова - Железняк

1 мин читать
"Голос" будет инициировать сбор подписей в Раде за отставку Авакова - Железняк

Народные депутаты, члены фракции "Голос" начинают сбор подписей за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, заявил первый заместитель председателя фракции Ярослав Железняк.

"Мы требуем отставки главы Министерства внутренних дел господина Авакова, и мы будет инициировать сбор подписей, чтобы по этому документу вынести этот вопрос на рассмотрение. Если у большинства нет желания поддерживать такое предложение, то давайте, хотя бы вынесем вопрос на час вопросов к правительству", - заявил Железняк в понедельник на заседании согласительного совета парламента.

В ответ на заявление депутата фракции "Голос", спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил, что сбор подписей и принятие кадрового решения по его итогам невозможно с точки зрения законодательства.

"Касательно сбора подписей за того или иного министра, то, к сожалению, на сегодняшний день, это не предусмотрено украинским законодательством и именно вы были автором законопроекта, который возможно это урегулирует", - заявил Разумков.

Теги: #верховная_рада #голос #аваков #железняк
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:19 01.06.2020
Приглашение Авакова на заседание фракции "Слуга народа" не ожидается - Корниенко

Приглашение Авакова на заседание фракции "Слуга народа" не ожидается - Корниенко

13:00 01.06.2020
Тимошенко призывает Зеленского доложить Раде о новых условиях подписания меморандума с МВФ

Тимошенко призывает Зеленского доложить Раде о новых условиях подписания меморандума с МВФ

21:50 29.05.2020
Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны- Аваков

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны- Аваков

21:49 29.05.2020
Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

Все виновные в перестрелке в Броварах будут жестоко наказаны - Аваков

14:33 29.05.2020
Число задержанных после перестрелки в Броварах увеличилось до 20 – Аваков - Зеленскому

Число задержанных после перестрелки в Броварах увеличилось до 20 – Аваков - Зеленскому

14:07 29.05.2020
Аваков на встрече с Зеленским: у меня есть большие вопросы к Броварской полиции, пропустить такое недопустимо

Аваков на встрече с Зеленским: у меня есть большие вопросы к Броварской полиции, пропустить такое недопустимо

14:05 29.05.2020
Зеленский на встрече с Аваковым подчеркнул, что участники и заказчики перестрелки в Броварах должны быть наказаны

Зеленский на встрече с Аваковым подчеркнул, что участники и заказчики перестрелки в Броварах должны быть наказаны

13:36 29.05.2020
Аваков пообещал не допустить превращения ситуации с невыполнением обязательств застройщиком "Аркада-строительство" в строительную аферу

Аваков пообещал не допустить превращения ситуации с невыполнением обязательств застройщиком "Аркада-строительство" в строительную аферу

10:35 29.05.2020
"Голос" настаивает на увольнении Авакова и Клименко

"Голос" настаивает на увольнении Авакова и Клименко

13:59 28.05.2020
Комитет по вопросам соцполитики рекомендует Раде принять за основу законопроект о соцзащите населения в период карантина

Комитет по вопросам соцполитики рекомендует Раде принять за основу законопроект о соцзащите населения в период карантина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: в деле "пленок Байдена" меня интересует только то, как можно было записать президента страны

Кабмин намерен предложить экстерриториальные спецрежимы налогообложения - антикризисная программа

Кличко вновь подтвердил намерение баллотироваться в мэры Киева в третий раз

Нардепы Ткаченко и Дубинский заявили об участии в праймериз на кандидата в мэры Киева

Кучма о запуске американского корабля Crew Dragon компании SpaceX: Украинская власть должна действовать также для достижения успеха

ПОСЛЕДНЕЕ

Языковой закон должен учитывать позиции всех - Разумков

"Евросолидарность" определится с позицией по законопроекту "О столице Украины – Киеве" после ознакомления его окончательным текстом

Ермак: более 400 тыс. детей на Донбассе ежедневно просыпаются под угрозой попасть под обстрел или подорваться на мине

Зеленский: в деле "пленок Байдена" меня интересует только то, как можно было записать президента страны

Зеленский: День защиты детей – это не только 1 июня, это должен быть каждый день

Зеленский утвердил положение о Совете экспертов по энергобезопасности и назначил секретаря СНБО Данилова его главой

Кабмин намерен предложить экстерриториальные спецрежимы налогообложения - антикризисная программа

"Слуга народа" предлагает рассмотреть программу действий правительства в четверг - Корниенко

Глава МИД ФРГ Маас во вторник проведет очную встречу с Кулебой

Собеседования с кандидатами на должность главы НСЗУ пройдут 2 июня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА