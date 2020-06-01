Тимошенко призывает Зеленского доложить Раде о новых условиях подписания меморандума с МВФ

Фракция "Батькивщина" требует от президента Украины Владимира Зеленского публичного процесса подписания меморандума с Международным валютным фондом, заявляет лидер фракции Юлия Тимошенко.

"Мы просим публичного процесса подписания меморандума с МВФ. Мы призываем президента прийти в парламент и доложить, что за новые условия перед страной поставлены", - сказала Тимошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.