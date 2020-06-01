Политика

13:00 01.06.2020

Тимошенко призывает Зеленского доложить Раде о новых условиях подписания меморандума с МВФ

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Тимошенко призывает Зеленского доложить Раде о новых условиях подписания меморандума с МВФ

Фракция "Батькивщина" требует от президента Украины Владимира Зеленского публичного процесса подписания меморандума с Международным валютным фондом, заявляет лидер фракции Юлия Тимошенко.

"Мы просим публичного процесса подписания меморандума с МВФ. Мы призываем президента прийти в парламент и доложить, что за новые условия перед страной поставлены", - сказала Тимошенко на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Теги: #верховная_рада #тимошенко #зеленский #мвф
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