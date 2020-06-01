Собеседования с кандидатами на должность главы НСЗУ пройдут 2 июня

Министр здравоохранения Максим Степанов проведет собеседования с 17 кандидатами на должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) 2 июня, сообщает Министерство здравоохранения.

"Собеседования будут открытыми и прозрачными, а их видеозапись будет выложена в интернет", - сообщает Минздрав.

По словам министра, в интернет будут выложены видеофайлы всех собеседований.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Украина" в НСЗУ, все 17 участников получили ссылки на конференцию в ZOOM.

Как сообщалось, документы для участия в конкурсе на должность главы НСЗУ подали 28 кандидатов, условиям конкурса отвечают 17 из них. В частности, условиям объявленного конкурса, в частности, отвечают кандидатуры экс-главы НСЗУ Олега Петренко, замдиректора департамента электронной системы здравоохранения НСЗУ Дмитрия Черныша, заместителя главы НСЗУ Натальи Рябцевой, руководителя экспертной группы по вопросам оказания вторичной и третичной медпомощи Минздрава Александра Машкевича, директора департамента мониторинга НСЗУ Александра Жигинаса, начальника управления Центрального межрегионального департамента НСЗУ Владимира Пляцека, директора Западного межрегионального департамента НСЗУ Марьяны Возницы, директора департамента информационных технологий НСЗУ Александра Рябца, заместителя директора Южного межрегионального департамента НСЗУ Дмитрия Самофалова.

Кроме того, условиям конкурса отвечают член постоянной комиссии по вопросам соцполитики, здравоохранения, реабилитации участников боевых действий и АТО Харьковского облсовета Виктория Милютина, директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Наталия Будяк, начальник отдела департамента охраны культурного наследия Киевской горгосадминстрации Михаил Коханий, директор департамента регистрационных услуг Запорожского горсовета Тарас Кириченко, а также экс-гендиректор директората стратегического планирования и евроинтеграции Минздрава Ирина Литовченко (Немирович), гендиректор департамента медицинских услуг Минздрава Оксана Сухорукова, депутат Верховной Рады VIII Константин Ярынич, завотделением неотложной терапии Киевской городской клинической больницы скорой медпомощи Сергей Красюк.