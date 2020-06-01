Политика

10:09 01.06.2020

Кличко вновь подтвердил намерение баллотироваться в мэры Киева в третий раз

1 мин читать
Кличко вновь подтвердил намерение баллотироваться в мэры Киева в третий раз

Действующий мэр Киева Виталий Кличко в интервью подтвердил свое намерение в третий раз баллотироваться на должность мэра столицы.

"Сейчас могу сказать предварительно. Да, я буду принимать участие в местных выборах. Я буду просить киевлян дать мне возможность реализовать те проекты, которые сейчас находятся в процессе реализации", - заявил Кличко в интервью Радио НВ.

По словам мэра, он планирует официально заявить об участии в выборах в сроки, определенные украинским законодательством.

Он также сообщил, что его партия "Удар" может пойти на местные выборы под новым брендом.

"Есть мнения, что нужно сделать ребрендинг очень известного бренда "Удар". В ближайшее время мы уже определимся и представим избирателям программу, ключевые принципы", — отметил Кличко.

Так, по его словам, многие члены партии уже готовятся к местным выборам.

Как сообщалось, выборы в органы местного самоуправления по всей Украине запланированы на 25 октября текущего года.

Теги: #киев #кличко #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:12 01.06.2020
Нардепы Ткаченко и Дубинский заявили об участии в праймериз на кандидата в мэры Киева

Нардепы Ткаченко и Дубинский заявили об участии в праймериз на кандидата в мэры Киева

08:32 01.06.2020
В Киеве после запуска камер автофиксации правонарушений уже зафиксировано 262 случая превышения скорости

В Киеве после запуска камер автофиксации правонарушений уже зафиксировано 262 случая превышения скорости

05:35 01.06.2020
В Киеве заработали фонтаны

В Киеве заработали фонтаны

00:54 01.06.2020
В Соломенском районе зафиксирован первый нарушитель скоростного режима, владелице автомобиля Audi Q7 грозит штраф

В Соломенском районе зафиксирован первый нарушитель скоростного режима, владелице автомобиля Audi Q7 грозит штраф

21:22 31.05.2020
Нардепы Ткаченко и Дубинский заявили об участии в праймериз на кандидата в мэры Киева

Нардепы Ткаченко и Дубинский заявили об участии в праймериз на кандидата в мэры Киева

18:18 31.05.2020
Пять областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

Пять областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

15:37 31.05.2020
С 1 июня в Киеве и области заработает система автофиксации нарушений скоростного режима на дорогах

С 1 июня в Киеве и области заработает система автофиксации нарушений скоростного режима на дорогах

13:21 31.05.2020
Зеленский пожелал Киеву и Кривому Рогу избавиться от плохих дорог, заторов и хаотичной застройки

Зеленский пожелал Киеву и Кривому Рогу избавиться от плохих дорог, заторов и хаотичной застройки

12:29 31.05.2020
Кличко и Шварцнеггер песней поздравили киевлян с Днем Киева: видео

Кличко и Шварцнеггер песней поздравили киевлян с Днем Киева: видео

10:38 31.05.2020
Кличко: За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 81 человека, 16 пациентов госпитализировали

Кличко: За сутки в Киеве коронавирус подтвердили еще у 81 человека, 16 пациентов госпитализировали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардепы Ткаченко и Дубинский заявили об участии в праймериз на кандидата в мэры Киева

Кучма о запуске американского корабля Crew Dragon компании SpaceX: Украинская власть должна действовать также для достижения успеха

Зеленский пожелал Киеву и Кривому Рогу избавиться от плохих дорог, заторов и хаотичной застройки

Григорий Суркис заработал за год более 117,5 млн грн, хранит $10,4 млн в банке, занял 158 млн грн своему брату Игорю Суркису

Пандемия не повлияет на "безвиз" между Украиной и ЕС - и. о. руководителя группы поддержки Украины в Еврокомиссии

ПОСЛЕДНЕЕ

Собеседования с кандидатами на должность главы НСЗУ пройдут 2 июня

ЕС призывает США не разрывать отношения с ВОЗ

Меркель отказалась от очного участия в саммите G7

Кучма о запуске американского корабля Crew Dragon компании SpaceX: Украинская власть должна действовать также для достижения успеха

Григорий Суркис заработал за год более 117,5 млн грн, хранит $10,4 млн в банке, занял 158 млн грн своему брату Игорю Суркису

Власти КНР негативно прореагировали на предложение Великобритании разрешить жителям Гонконга переехать на год в Соединенное Королевство

Кабмин проводит стратегическую сессию по программе деятельности правительства, присутствуют Зеленский и Разумков - источник

Пандемия не повлияет на "безвиз" между Украиной и ЕС - и. о. руководителя группы поддержки Украины в Еврокомиссии

Венгрия не хочет поддерживать блокирование Украины в НАТО, наша цель - достичь договоренностей - глава МИД Сийярто

Белорусы не будут голосовать за президента-женщину, считает Лукашенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА