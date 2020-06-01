Политика

08:14 01.06.2020

ЕС призывает США не разрывать отношения с ВОЗ

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ЕС призывает США не разрывать отношения с ВОЗ

Глобальная угроза пандемий требует международного сотрудничества, поэтому США должны пересмотреть объявленное ими решение о прекращении отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), заявляют в Евросоюзе.

"ВОЗ должна и впредь быть в состоянии руководить международными мерами реагирования на пандемии, нынешние и будущие. Для этого требуются участие и поддержка всех. Перед лицом этой глобальной угрозы сейчас настало время для расширения сотрудничества и совместных решений", - говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Следует избегать действий, ослабляющих международные результаты. В этом контексте мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение", - заявили высокопоставленные представители ЕС.

В распространенном в субботу в Брюсселе документе отмечается, что во время всеобщей борьбы с пандемией Covid-19 "главной задачей для всех является спасение жизней, сдерживание и смягчение этой пандемии".

"Европейский союз продолжает поддерживать ВОЗ в этом отношении и уже предоставил дополнительное финансирование", - напомнили фон дер Ляйен и Боррель.

Они также указали на то, что в инициированной ЕС резолюции, принятой консенсусом 19 мая на Всемирной ассамблее здравоохранения, "все государства-члены ВОЗ согласились начать в самое ближайшее время беспристрастную, независимую и всеобъемлющую оценку уроков, извлеченных из международных ответных мер в области здравоохранения на коронавирус, особенно с целью усилить в будущем подготовку глобальной санитарной безопасности".

В Евросоюзе считают, что оценка глобальных ответных действий на Covid-19 необходима, поскольку "есть уроки, которые следует извлечь из этой пандемии, ее вспышки и реагирования на нее".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ отказалась провести нужные реформы, и Вашингтон разрывает все связи с этой организацией.

"Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, то мы сегодня прерываем наши отношения с Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения", - заявил он в ходе выступления у Белого дома.

Трамп подчеркнул, что, хотя США представляли детальный план реформ ВОЗ, в организации отказались пойти навстречу.

Теги: #сша #евросоюз #воз
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