Политика

07:53 01.06.2020

Меркель отказалась от очного участия в саммите G7

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Меркель отказалась от очного участия в саммите G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico.

"Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за его приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие, на поездку в Вашингтон", - заявил в пятницу газете официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Он добавил, что "она, конечно, будет продолжать следить за развитием пандемии".

Politico пишет, что отказ Меркель от приглашения Трампа в очередной раз продемонстрировал сложность отношений между двумя лидерами. Трамп неоднократно критиковал Германию и лично Меркель по таким вопросам, как положительное сальдо торгового баланса Берлина, его расходы на оборону. Меркель со своей стороны демонстративно выражала несогласие с односторонним подходом администрации Трампа к целому ряду внешнеполитических вопросов - от изменения климата до иранской ядерной сделки.

В разговоре между Трампом и Меркель на прошлой неделе у двух лидеров были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод "Северный поток-2" и отношения с Китаем, пишет издание, ссылаясь высокопоставленного американского чиновника.

Белый дом заявил на этой неделе, что планируется провести саммит в конце июня в Вашингтоне, а не в Кэмп-Дэвиде, как ранее предлагал Трамп.

Теги: #g7 #сша #участие #германия
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