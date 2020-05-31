Политика

19:33 31.05.2020

Кучма о запуске американского корабля Crew Dragon компании SpaceX: Украинская власть должна действовать также для достижения успеха

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Кучма о запуске американского корабля Crew Dragon компании SpaceX: Украинская власть должна действовать также для достижения успеха

Украинская власть для достижения успеха должна действовать по примеру американской компании SpaceX Илона Маска, считает представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма, сообщила его пресс-секретарь Дарка Олефир.

"Маск сделал то, на что не способны большинство государств мира. Скажу больше: Маск - один-единственный Маск - победил Россию. Он фактически подвинул Москву с ее места на мировом рынке. Он решил, чего хочет, и упорно делал все, что для этого нужно. Так должна делать и наша власть, если хочет добиться успеха в любом месте - в том числе, и в сфере космоса", - цитирует Олефир слова Кучмы на своей странице в Фейсбуке.

По словам второго президента, "эта сфера будет все более важной, она становится фокусом всех инновационных разработок, лакмусовой бумажкой того, готова та или иная страна присоединиться к клубу лидеров нового мира".

"Украина имеет все шансы и возможности для этого. Современные технологии, научная школа, высококлассные кадры, наконец - богатая историческая традиция. Но с таким отношением к области время работает не в нашу пользу. В годы моего президентства Украина доказала, что она не только нуждается в помощи из-за рубежа, но и сама может потребоваться остальном мире. Десятки стран пользовались услугами наших космических носителей. Украина была среди мировых лидеров", - отметил Кучма.

Он убежден, что этот статус (быть среди мировых лидеров – ИФ) возможно вернуть.

"Возможно ли сегодня вернуть этот статус? Надеюсь, что да. И точно знаю: если мы не сохраним космическую отрасль, это не будет означать только изменить славном прошлом. Это означает и потерять пропуск в будущее", - добавил Кучма.

Как сообщалось, новый американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX в субботу после отделения от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 успешно вышел на орбиту.

Теги: #сша #космос #украина #кучма
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