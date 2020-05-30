Григорий Суркис заработал за год более 117,5 млн грн, хранит $10,4 млн в банке, занял 158 млн грн своему брату Игорю Суркису

Народный депутат (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь"), экс-вице-президент УЕФА Григорий Суркис заработал за 2019 год более 117,5 млн грн.

Согласно поданной электронной декларации, в прошлом году он получил 160 тыс. 172 грн зарплаты народного депутата, 80 млн 858 тыс. грн дивидендов от принадлежащего ему "Акцент-Банка", 29 млн 515 тыс. грн процентов в ТАСкомбанке, 5 млн 919 тыс. от УЕФА, 19 тыс. 286 грн в общественной организации "Украина-Китай", президентом которой является.

Суркис также получил 1 млн 144 тыс. грн от депутата фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука за отчуждение движимого имущества, 140 тыс. грн от иностранной гражданки Илоны Хацкевич за отчуждение недвижимого имущества.

Суркис хранит $10,238 млн и EUR156,14 тыс. в ТАСкомбанке, имеет 15,5 тыс. грн на карточке ПриватБанка. Хранит наличными $84 тыс., EUR79 тыс., GBP46 тыс. и 965 тыс. грн.

В 2019 году он занял 158 млн грн своему брату, президенту ФК "Динамо" (Киев) Игорю Суркису. Дочь Григория Суркиса Светлана сделала отцу подарок стоимостью 2,14 млн грн.

В 2017 году он взял ссуду на EUR1 млн в Lumil Investments LLP (Англия) и должен был заплатить ей на конец 2019 года EUR55 тыс.

За год он потратил около 63 млн грн в Украине, Монако, Франции и Греции на арендные выплаты, охранные услуги и другие расходы, в том числе 20 млн 678 тыс. грн на погашение займа в Монако. Также потратил 1,5 млн грн на поддержку политической партии. Приобрел за год 12 млн 984 тыс. наличных грн.

С ноября 2015 Суркис является акционером и конечным бенефициарным владельцем банка "Акцент-Банка" (А-Банк, Днепр), который на 1 января 2020 года, по данным Нацбанка, занимал 23-е место среди действующих банков по размеру общих активов (8,219 млрд грн). На начало 2020 года крупнейшие акционеры А-Банка: Игорь Суркис (32,4368%), Григорий Суркис (32,1991%), Светлана Суркис (16,0975%) и Марина Суркис (16,0975%).

С 1994 года ему принадлежит 3,8% в компании "Конкордия Медикал", которая находится в состоянии прекращения.

В 2004 году Суркис приобрел 2 квартиры в Киеве, одна – площадью 355,2 кв. м за 14 млн 460 тыс. грн, в которой с ним проживают Екатерина Кулишова и сын Вячеслав Суркис. У него еще 3 квартиры в столице, гараж, также есть дом площадью 206,9 кв. м. и 3 земельных участка в селе Бышив Макаровского района Киевской области.

В 2007 году Суркис приобрел квартиру на Кипре площадью 205 кв. м за 828 тыс. грн. С марта 2011 года Суркис и Кулишова также арендуют меблированное жилье в комплексе апартаментов Монте-Карло (Княжество Монако) площадью 441,32.

С 2012 года Суркис арендует дом отдыха семейного типа площадью 2 тыс. кв. м стоимостью 10,9 млн грн у основанной 6 кипрскими компаниями ООО "КУА" МТИР Эссет Менеджмент", которая владеет 23% в ООО "ФК "Динамо" Киев". С августа 2019 года Суркис арендует офис площадью 192,5 кв. м у ООО "ФК" Динамо "Киев".

В 2013 году Суркис приобрел 2 автомобиля: Rolls-Royce Phantom за 4 млн 397 тыс. и Range Rover. С 2019 года арендует у ФК "Динамо" Mercedes-Benz ML500, Maybach S650 стоимостью 18,14 млн грн, и на правах субаренды у ФК "Динамо" через ООО "УПФК" Славутич" Toyota Land Cruiser 200.

Суркис задекларировал несколько сотен произведений искусства и антикварных изделий, в частности, 190 скульптур, 223 картины, 422 единицы изделий из фарфора. В его собственности также библиотека художественной литературы (более 1500 томов), коллекция книжных изданий 1864-2012 годов (144 тома).

Депутат владеет 4 единицами нарезного огнестрельного и 3 единицами гладкоствольного оружия.

В 2019 году он приобрел часы Rolex Daytona стоимостью 322,7 тыс. грн, также у него есть коллекция наручных часов: Patek Philippe - 8 шт., Richard Mille - 2 шт., Rolex - 9 шт.

Екатерина Кулишова владеет одной квартирой в Киеве и двумя в Днепре, двумя земельными участками в селе Бышив, арендует офисное помещение у ООО "ЛАВ". В ее собственности 4 автомобиля: Rolls-Royce Cabr, Mersedes-Benz VP и два Range Rover.

Она получила за год 620 тыс. грн от предпринимательской деятельности. С 2016 ей принадлежит товарный знак "Greatlook". Суркис в 2019 году подарил Кулишовой 3,2 млн грн.

У нее размещено EUR431,3 тыс. и $28,3 тыс. в "Монакской банковской компании" (Compagnie Monegasque de Banque), EUR15,3 тыс. и 3 тыс. грн в ТАСкомбанке, 2 тыс. грн. в ПриватБанке. Хранит наличными 780 тыс. грн, $63 тыс. и EUR56 тыс.

В 2019 году она заняла $1 млн 925 тыс. президенту ФК "Динамо" (Киев) Игорю Суркису.

Кулишова летом 2019 года приобрела за 223 тыс. грн кожаную сумку производства Нermes, за 437 тыс. грн – кожаный портмоне производства Нermes. У нее есть 10 сумок и 5 украшений Hermes, 6 единиц одежды из натурального меха, ювелирные изделия Van Cleef & Arpels, Repossi, Graff, Cartier, 4 наручных часов Rolex, часы Van Cleef&Arpels и Patek Philippe. Также она задекларировала 8 географических карт 18 ст., 116 гравюр и офорт 18-19 ст., 8 икон 19 ст.

У сына Суркиса Вячеслава размещено 7,5 тыс. грн в ПриватБанке. В июле 2019 года он стал владельцем массажного кресла Fujiiryoki за 205,7 тыс. грн, у него есть 2 часов Rolex.