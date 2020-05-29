Власти КНР негативно прореагировали на предложение Великобритании разрешить жителям Гонконга переехать на год в Соединенное Королевство

Китай с возмущением отреагировал на предложение Великобритании разрешить пребывание на территории Соединенного Королевства на 12 месяцев (вместо шести) 300 тыс. жителям Гонконга, пишет в пятницу британское издание The Independent.

"Мы категорически выступаем против этого и сохраняем право ввести ответные меры", - приводит газета слова представителя МИД Китая Чжао Лицзяня.

Он подчеркнул, что такие действия со стороны Великобритании можно будет расценивать как "нарушение международного права".

В свою очередь глава МИД Великобритании Доминик Рааб отметил, что такие меры дадут возможность "для получения подданства (Соединенного Королевства - ИФ) в будущем".

Власти США, Австралии, Канады и Великобритании накануне опубликовали совместное заявление, в котором выражается глубокая обеспокоенность в связи с решением Пекина распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности. Советник президента США Роберт О'Брайан заявил в интервью телеканалу NBC, что Вашингтон может ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг.

В заявлении госсекретаря Майка Помпео, размещенном на сайте госдепа, уточняется, что Гонконг впредь не может рассчитывать на прежний особый подход США к этому региону, который Вашингтон применял к нему по американским законам до июля 1997 года, когда Гонконг вернулся под суверенитет Китая, и впоследствии.

В пятницу власти КНР заявили, что не позволят Соединенным Штатам манипулировать принятием решений в Совете Безопасности ООН после предложения Вашингтона созвать заседание для обсуждения закона о национальной безопасности в Гонконге.

Ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже до конца этой недели может принять новые меры в отношении Китая в связи с Гонконгом.