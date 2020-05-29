Политика

18:24 29.05.2020

Пандемия не повлияет на "безвиз" между Украиной и ЕС - и. о. руководителя группы поддержки Украины в Еврокомиссии

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Пандемия не повлияет на "безвиз" между Украиной и ЕС - и. о. руководителя группы поддержки Украины в Еврокомиссии

Пандемия Covid-19 не имеет автоматического влияния на безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом, заявила заместитель гендиректора главного директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС, и. о. руководителя группы поддержки Украины Катерина Матернова.

"Безвиз, конечно, связан с определенными условиями относительно реформ в сфере верховенства права и т.д., и мы, конечно, и в дальнейшем будем пристально следить за этими процессами. Но не волнуйтесь, нет автоматической связи между пандемией и безвизом. Конечно, есть определенные ограничения по передвижению и в пределах Шенгенской зоны, и ЕС, но это лишь ограничения передвижения, а не автоматичная связь между режимом безвиза и пандемией", - сказала она в ходе онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности в пятницу.

Кроме того, Матернова отметила, что сейчас в виртуальном режиме проводится предварительная оценка в рамках переговоров о подписании Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA).

"На прошлой неделе мы связывались с заместителем министра с украинской стороны господином Качкой, который опекается этими вопросами, и соответствующими коллегами из департаментов Еврокомиссии. И предварительную оценку, о которой мы раньше договорились, мы также проводим виртуально. Мы уже начали этот процесс и увидим, когда эксперты, которые должны провести инспекцию на местах в Украине, смогут практически это сделать", - пояснила она.

Кроме того, Матернова подчеркнула, что ЕС не ждет момента, когда будет возобновлен режим путешествий, и выполняет подготовительную работу.

Она также указала на то, что сейчас уровень отношений между Украиной и ЕС высок как никогда.

"Это соглашение (об ассоциации Украины с ЕС – ИФ) - очень сложная штука. Оно связано с большим количеством довольно обременительных обязательств о соответствии многочисленным новым законам, правилам и институциональным процедурам. Это очень непросто. И это никогда не является линейным процессом. Нигде... Такая оценка является сугубо механической и не может объективно свидетельствовать о нынешнем состоянии наших отношений... Я считаю, что уровень наших отношений сейчас высок как никогда", - сказала Матернова.

Теги: #ес #безвизовый_режим #ек
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