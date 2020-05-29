Политика

16:47 29.05.2020

Венгрия не хочет поддерживать блокирование Украины в НАТО, наша цель - достичь договоренностей - глава МИД Сийярто

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Венгрия не хочет поддерживать блокирование Украины в НАТО, наша цель - достичь договоренностей - глава МИД Сийярто

Венгрия хочет закрыть все дискуссии, связанные с украинскими законами об образовании и о языке, а также достичь такого решения, которое будет приемлемым и для венгров на Закарпатье, сообщил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Очень важно, чтобы мы держали открытыми все каналы диалога. Это несомненно. Все договоренности, которые были достигнуты, будут выполняться. Мы желаем закрыть все закрыть все дискуссии, связанные с законами об образовании и о языке, и мы желаем достичь такое решение, которое будет приемлемым и для венгров на Закарпатье", - сказал он в ходе пресс-конференции в Будапеште в пятницу после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не хочет поддерживать блокирование Украины в НАТО. "Наша цель - достичь договоренностей", - сказал он.

"Мы очень ждем той возможности, когда венгры Закарпатья скажут в связи в вопросом образования и в связи с законодательством об использовании народного языка, что это все будет в порядке. Тогда мы не будем уже блокировать то, что блокируем связи с НАТО. Мы еще не достигли этого этапа, но сегодня мы получили предложение, проект решения, чтобы мы приняли совместную декларацию, которая покажет нам путь будущего сотрудничества", - пояснил министр.

По его словам, он и Кулеба договорились, что в июне все межправительственные комиссии стран - экономическая, по защите нацменьшинств и комиссия по вопросам образования - будут работать и разработают решения, которые смогут принять венгры Закарпатья и которые бы удовлетворяли требования, важные для украинского правительства.

Теги: #венгрия #сийярто
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