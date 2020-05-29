Политика

15:56 29.05.2020

Зеленский подтвердил новому послу Палестины готовность Украины оставаться ведущим поставщиком продуктов питания на палестинский рынок

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Зеленский подтвердил новому послу Палестины готовность Украины оставаться ведущим поставщиком продуктов питания на палестинский рынок

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты у нового посла Палестины в Украине Гашема Хасана Даджани и обсудили с ним состояние и перспективы двусторонних отношений, отметив важность дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

"Владимир Зеленский подтвердил готовность Украины оставаться ведущим поставщиком продовольственных товаров и аграрной продукции на палестинский рынок. Стороны с удовлетворением отметили успешное развитие сотрудничества в сфере образования, весомый вклад Украины в подготовку национальных кадров для Палестины", - сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Теги: #зеленский #палестина
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