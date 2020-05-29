Политика

15:17 29.05.2020

Украина рассчитывает на возобновление полноценной поддержки Венгрией Украины в НАТО

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Украина рассчитывает на возобновление полноценной поддержки Венгрией Украины в НАТО

Украина рассчитывает на то, что полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО будет возобновлена, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

При этом в ходе пресс-конференции в Будапеште в пятницу после встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто он отметил, что нет никаких объективных оснований для того, чтобы между Украиной и Венгрией существовали любые существенные проблемы.

"Я хочу подчеркнуть только одно, что нет никаких объективных оснований для того, чтобы между Украиной и Венгрией существовали любые существенные проблемы. И мы должны перевернуть эту страницу, мы должны найти все решения, которые выгодны нашим странам, и в дальнейшем поддерживать друг друга во всех возможных форматах. Мы рассчитываем на то, что будет возобновлена полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО", - сказал Кулеба.

По словам министра, Венгрия всегда может рассчитывать на поддержку ее инициатив в Центральной Европе со стороны Украины, поскольку Украина также принадлежит к большой семье центральноевропейских государств.

"И мы настроены работать на результат, на позитивный результат, когда обе наши страны будут выигрывать от сотрудничества, а не проигрывать от конфронтации", - подчеркнул Кулеба.

Теги: #венгрия #кулеба #нато #мид
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