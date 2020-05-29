Берлин стремится к проведению саммита в "нормандском формате", но нужен прогресс по ряду пунктов - МИД ФРГ

Берлин хочет, чтобы состоялся новый саммит по Украине в "нормандском формате", но вначале нужен прогресс по ряду пунктов, сообщила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Конечно, мы хотели бы нового саммита, но эти конкретные пункты вначале надо проработать, чтобы это стало возможным", - сказала Адебар.

Она напомнила, что некоторое время назад прошла видеоконференция глав МИД стран "нормандского формата", на которой они обсуждали эти темы, по которым необходим прогресс: устойчивое перемирие на Донбассе, дальнейшая работа по обмену пленными, создание новых КПП на линии разграничения.

По словам Адебар, все это глава МИД ФРГ Хайко Маас планирует обсудить с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой "в следующий вторник". После этого главы МИД четырех стран - Германии, Франции, России, Украины - планируют провести новую видеоконференцию.