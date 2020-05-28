Политика

23:39 28.05.2020

В "Батькивщине" призвали руководство правоохранительных органов к отчету о своей деятельности

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В "Батькивщине" призвали руководство правоохранительных органов к отчету о своей деятельности

В парламентской фракции "Батькивщина" призвали руководителей правоохранительных органов представить в парламенте отчет о своей деятельности, сообщила пресс-служба политсилы.

"Высокие ожидания граждан не оправдали себя. Уже год работает новая власть, почти все бразды правления находятся в одних руках, поэтому показательно, что люди требуют у президента обещанных "посадок" не только коррупционеров предыдущей власти, но и подозреваемых в коррупции со "своей среды", - отметил народный депутат из этой фракции Михаил Цымбалюк в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, десятки миллионов гривен из бюджета страны потратили на содержание правоохранительных органов, а должного результата их работы нет.

Также по убеждению нардепа, Верховная Рада должна обязать все правоохранительные структуры, в частности, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) и Государственное бюро расследований (ГБР) отчитаться о своей работе по борьбе с коррупцией.

"Украинское общество не удовлетворено уровнем борьбы с коррупцией всех правоохранительных органов страны. Тем более, что пять лет назад были созданы НАБУ, САП, НАПК и ГБР, а доверия к этим структурам нет", - подчеркнул политик.

Теги: #деятельность #батькивщина #украина #правоохранители
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