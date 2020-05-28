Саммит G7 рассчитывают провести в Вашингтоне, его участники положительно относятся к этой идее

США готовы принять лидеров "группы семи" (G7), сообщила в четверг пресс-секретарь президента США Кейли Макэнани.

"Мы рассчитываем на то, что он (саммит G7 - ИФ) пройдет здесь (в Вашингтоне - ИФ)", - сказала Макэнани на брифинге в Белом доме.

Она добавила, что предложение о проведении саммита в Вашингтоне "получило положительные отклики от мировых лидеров".

Ранее на этой неделе Макэнани уже заявляла, что в Вашингтоне готовы принять лидеров G7.

"Это может произойти, скорее всего, к концу июня, - сказала она. - Мы защитим мировых лидеров, которые приедут сюда, так же, как мы защищаем людей в Белом доме", - сказала она, имея в виду обеспечение защиты в условиях пандемии Covid-19.

Макэнани отметила, что в целом лидеры G7 согласны с идеей проведения встречи в Вашингтоне.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует провести саммит "группы семи" в полном объеме и с личным участием мировых лидеров.

По его словам, вероятно, саммит пройдет, "главным образом в Белом доме", но "часть саммита может пройти в Кэмп-Дэвиде".

Саммит изначально был запланирован на июнь этого года в Кэмп-Дэвиде, но в марте Белый дом заявил, что из-за пандемии коронавируса встречу проведут в формате видеоконференции.