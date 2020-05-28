Политика

22:25 28.05.2020

Урегулирование отношений ЕС-РФ связано с уважением суверенитета Украины

1 мин читать
Урегулирование отношений ЕС-РФ связано с уважением суверенитета Украины

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель связал нормализацию отношений Евросоюза с Россией с украинским урегулированием на принципах Хельсинки и выполнением минских соглашений.

Выступая в четверг по видеосвязи в Совете Безопасности ООН, Боррель, в частности, заявил, что "должен упомянуть Украину, где незаконная аннексия Россией Крымского полуострова и невыполненные минских обязательств привели к серьезным нарушениям - я сожалею об этом - в отношениях между Европейским союзом и Россией".

По словам главы дипломатии ЕС, "поддержка национального суверенитета и территориальной целостности останется ключевым элементом отношений между Европейским союзом и его восточными партнерами".

"Принципы, закрепленные в Хельсинки, нельзя забывать при работе по строительству основанного на сотрудничестве, более безопасного и сплоченного Европейского континента", - подчеркнул Боррель.

Теги: #ес #россия #украина #отношения
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:21 28.05.2020
Шмыгаль: Кабмин системно решит проблему обеспеченности медиков, работающих с Covid-19

Шмыгаль: Кабмин системно решит проблему обеспеченности медиков, работающих с Covid-19

21:33 28.05.2020
Зеленский 27 мая уполномочил министра финансов на подписание соглашения о займе в $350 млн с МБРР

Зеленский 27 мая уполномочил министра финансов на подписание соглашения о займе в $350 млн с МБРР

18:43 28.05.2020
В полночь Украина возобновит работу 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой

В полночь Украина возобновит работу 66 пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой

17:34 28.05.2020
Новая 7-летняя программа здравоохранения ЕС получит бюджет в EUR9,4 млрд

Новая 7-летняя программа здравоохранения ЕС получит бюджет в EUR9,4 млрд

14:03 28.05.2020
В Великобритании самый высокий уровень смертности от коронавируса в Европе

В Великобритании самый высокий уровень смертности от коронавируса в Европе

09:09 28.05.2020
Глава ЕК считает нормальным наличие разногласий вокруг плана восстановления экономики ЕС

Глава ЕК считает нормальным наличие разногласий вокруг плана восстановления экономики ЕС

07:59 28.05.2020
Пентагон заявил о прогрессе в реформах в Украине, готовится оказать Киеву дополнительную помощь

Пентагон заявил о прогрессе в реформах в Украине, готовится оказать Киеву дополнительную помощь

17:46 27.05.2020
ЕС поддерживает принятие закона о внутреннем водном транспорте в Украине

ЕС поддерживает принятие закона о внутреннем водном транспорте в Украине

16:54 27.05.2020
В Украине провели 1,355 тыс. ИФА-тестов – ЦОЗ

В Украине провели 1,355 тыс. ИФА-тестов – ЦОЗ

15:44 27.05.2020
Глава Еврокомиссии предложила инструмент восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро

Глава Еврокомиссии предложила инструмент восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Посол Украины в Италии призвал итальянские СМИ объективно освещать ход дела нацгвардейца Маркива

Украинская сторона в ТКГ вновь подчеркнула, что выборы в ОРДЛО могут состояться только после выполнения требований безопасности, контроля над границей и по законам Украины

ОБСЕ отметила работу Украины по реализации обновленного плана разминирования на Донбассе, что предусмотрено коммюнике Парижского саммита в декабре

На заседании ТКГ обсуждали беспрепятственное пересечение абитуриентами КПВВ на линии разграничения во время вступительной кампании

Украинская делегация в ТКГ настаивала на бессрочном и безусловном соблюдении режима тишины на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Саммит G7 рассчитывают провести в Вашингтоне, его участники положительно относятся к этой идее

Посол Украины в Италии призвал итальянские СМИ объективно освещать ход дела нацгвардейца Маркива

Шмыгаль обсудил с послами G7 ситуацию с преодолением пандемии COVID-19 и реформы в Украине

МВД планирует автоматически передавать Минюсту информацию об админнарушениях, включая ПДД

Зеленский уполномочил Марченко подписать Конвенцию между Украиной и Испанией об избежании двойного налогообложения

"Слуге народа" стоит поскорее определиться с единым кандидатом в мэры Киева, считает политолог

Берлин не исключает новых санкций в отношении россиян в связи с кибератакой на Бундестаг

Берлин имеет веские доказательства того, что виновник хакерской атаки на Бундестаг работал на ГРУ - МИД ФРГ

Кличко лидирует в симпатиях киевлян с 42,5%, кандидата от "Слуги народа" могут поддержать 26,5% - опрос "Социального мониторинга"

Новые санкции США на проект "Северный поток-2" не изменят планов России по этому газопроводу, заявляют в Кремле

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА