Урегулирование отношений ЕС-РФ связано с уважением суверенитета Украины

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель связал нормализацию отношений Евросоюза с Россией с украинским урегулированием на принципах Хельсинки и выполнением минских соглашений.

Выступая в четверг по видеосвязи в Совете Безопасности ООН, Боррель, в частности, заявил, что "должен упомянуть Украину, где незаконная аннексия Россией Крымского полуострова и невыполненные минских обязательств привели к серьезным нарушениям - я сожалею об этом - в отношениях между Европейским союзом и Россией".

По словам главы дипломатии ЕС, "поддержка национального суверенитета и территориальной целостности останется ключевым элементом отношений между Европейским союзом и его восточными партнерами".

"Принципы, закрепленные в Хельсинки, нельзя забывать при работе по строительству основанного на сотрудничестве, более безопасного и сплоченного Европейского континента", - подчеркнул Боррель.