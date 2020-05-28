Политика

21:33 28.05.2020

Зеленский 27 мая уполномочил министра финансов на подписание соглашения о займе в $350 млн с МБРР

1 мин читать
Зеленский 27 мая уполномочил министра финансов на подписание соглашения о займе в $350 млн с МБРР

Президент Украины Владимир Зеленский 27 мая уполномочил министра финансов Сергея Марченко на подписание соглашения о займе (Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления) между Украиной и Международным банком реконструкции и развития в размере $350 млн.

Как сообщается на сайте главы государства, соответствующим распоряжением от 27 мая он сформировал делегацию Украины для участия в переговорах с МБРР о заключении данного соглашения и утвердил для нее директивы.

Как сообщалось, Кабинет министров распоряжением от 25 мая признал целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления" в размере $350 млн. В связи с этим Кабмин одобрил проект письма правительства Украины к Всемирному банку относительно политики развития.

Теги: #соглашение #украина #мбрр #минфин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:25 28.05.2020
Урегулирование отношений ЕС-РФ связано с уважением суверенитета Украины

Урегулирование отношений ЕС-РФ связано с уважением суверенитета Украины

22:21 28.05.2020
Шмыгаль: Кабмин системно решит проблему обеспеченности медиков, работающих с Covid-19

Шмыгаль: Кабмин системно решит проблему обеспеченности медиков, работающих с Covid-19

09:38 28.05.2020
Украина намерена привлечь от МБРР $350 млн на инвестпроект "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления"

Украина намерена привлечь от МБРР $350 млн на инвестпроект "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления"

07:59 28.05.2020
Пентагон заявил о прогрессе в реформах в Украине, готовится оказать Киеву дополнительную помощь

Пентагон заявил о прогрессе в реформах в Украине, готовится оказать Киеву дополнительную помощь

16:54 27.05.2020
В Украине провели 1,355 тыс. ИФА-тестов – ЦОЗ

В Украине провели 1,355 тыс. ИФА-тестов – ЦОЗ

09:40 27.05.2020
В июне у украинцев будет два выходных дня в понедельник

В июне у украинцев будет два выходных дня в понедельник

09:05 27.05.2020
"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования

08:51 27.05.2020
Во Львовской области диагностированы 38 новых случаев коронавируса

Во Львовской области диагностированы 38 новых случаев коронавируса

08:48 27.05.2020
С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 21000 взрывоопасных предметов

С начала года пиротехники ГСЧС Украины изъяли и уничтожили более 21000 взрывоопасных предметов

07:36 27.05.2020
Украина в ООН призвала РФ отказаться от  логики войны

Украина в ООН призвала РФ отказаться от  логики войны

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Посол Украины в Италии призвал итальянские СМИ объективно освещать ход дела нацгвардейца Маркива

Украинская сторона в ТКГ вновь подчеркнула, что выборы в ОРДЛО могут состояться только после выполнения требований безопасности, контроля над границей и по законам Украины

ОБСЕ отметила работу Украины по реализации обновленного плана разминирования на Донбассе, что предусмотрено коммюнике Парижского саммита в декабре

На заседании ТКГ обсуждали беспрепятственное пересечение абитуриентами КПВВ на линии разграничения во время вступительной кампании

Украинская делегация в ТКГ настаивала на бессрочном и безусловном соблюдении режима тишины на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Саммит G7 рассчитывают провести в Вашингтоне, его участники положительно относятся к этой идее

Посол Украины в Италии призвал итальянские СМИ объективно освещать ход дела нацгвардейца Маркива

Шмыгаль обсудил с послами G7 ситуацию с преодолением пандемии COVID-19 и реформы в Украине

МВД планирует автоматически передавать Минюсту информацию об админнарушениях, включая ПДД

Зеленский уполномочил Марченко подписать Конвенцию между Украиной и Испанией об избежании двойного налогообложения

"Слуге народа" стоит поскорее определиться с единым кандидатом в мэры Киева, считает политолог

Берлин не исключает новых санкций в отношении россиян в связи с кибератакой на Бундестаг

Берлин имеет веские доказательства того, что виновник хакерской атаки на Бундестаг работал на ГРУ - МИД ФРГ

Кличко лидирует в симпатиях киевлян с 42,5%, кандидата от "Слуги народа" могут поддержать 26,5% - опрос "Социального мониторинга"

Новые санкции США на проект "Северный поток-2" не изменят планов России по этому газопроводу, заявляют в Кремле

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА