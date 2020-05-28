Политика

16:48 28.05.2020

Шмыгаль обсудил с послами G7 ситуацию с преодолением пандемии COVID-19 и реформы в Украине

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Шмыгаль обсудил с послами G7 ситуацию с преодолением пандемии COVID-19 и реформы в Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с послами стран "Большой семерки" (G7) ситуацию с преодолением пандемии COVID-19, реформы в Украине и сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ)

"Участники встречи обсудили ситуацию с преодолением пандемии COVID-19, одобренную Кабинетом министров Украины программу стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии коронавируса, продолжение медицинской реформы в Украине, сотрудничество Украины с МВФ и другие актуальные вопросы сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам встречи Шмыгаля з послами стран "Большой семерки".

Среди прочего на встрече премьер заявил, что сегодня на повестке дня стоит необходимость приватизации.

"Но вопрос в цене, за которую можно приватизировать во время кризиса предприятия. ТОП-10 предприятий уже подготовлены к приватизации в июне. Например, уже можно объявлять о продаже гостиницы "Днепр", но какой будет ее цена во время кризиса, когда гостиничный бизнес не работает? Конечно, мы будем анализировать, в какое время выставлять ТОП-предприятия на продажу, но так называемая малая приватизация будет происходить по плану, независимо от кризиса", - отметил премьер.

Также, говоря о финансовой или индустриальной поддержке крупных промышленных предприятий с большой долей государственной собственности, он отметил, что есть идея воспользоваться этим, как одним из инструментов разогрева экономики и развития промышленности.

"Мы намерены увеличить финансирование и заказы в промышленной сфере, оборонной сфере уже в этом году для того, чтобы сохранить рабочие места, а также дать возможность работать сопутствующим бизнесам. Это одна из частей нашего большого плана выхода из экономического кризиса", - подчеркнул Шмыгаль.

Теги: #g7 #коронавирус #шмыгаль
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