Политика

15:52 28.05.2020

МВД планирует автоматически передавать Минюсту информацию об админнарушениях, включая ПДД

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МВД планирует автоматически передавать Минюсту информацию об админнарушениях, включая ПДД

Министерство внутренних дел Украины планирует автоматически передавать Министерству юстиции информацию об административных правонарушениях, в том числе о нарушениях Правил дорожного движения.

"Что касается вопроса о том, что некоторые люди не хотят оплачивать штрафы (в том числе за ПДД с учётом того, что с 1 июня в Киеве и области заработает автофиксация превышения скорости на дорогах – ИФ-У). И мы очень тесно сейчас работаем с командой Минюста, чтобы автоматически передавать все факты административных правонарушений и штрафов в Минюст электронным путем", - сказал в четверг в Киеве на брифинге, посвященном запуску работы системы фото и видеофиксации, замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, МВД просит Минюст и Исполнительную службу, чтобы они "относились серьёзно, в том числе, в вопросах взыскания долгов по штрафам за нарушение дорожного движения".

"Нет смысла начислять человеку десятки штрафов, если он не будет их выплачивать", - отметил замминистра.

Он пообещал, что в этом плане будет "новое качество сотрудничества Полиции с Государственной исполнительной службой в вопросах взыскания долгов".

Теги: #геращенко #пдд #минюст #мвд
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Интерфакс-Украина
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