Политика

15:35 28.05.2020

Зеленский уполномочил Марченко подписать Конвенцию между Украиной и Испанией об избежании двойного налогообложения

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Зеленский уполномочил Марченко подписать Конвенцию между Украиной и Испанией об избежании двойного налогообложения

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил министра финансов Украины Сергея Марченко на подписание Конвенции между Украиной и Королевством Испания об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и протокола к ней.

Соответствующее распоряжение глава государства подписал 28 мая, сообщается на его официальном сайте.

Этим же распоряжением отменено распоряжение президента от 3 октября 2018 года об уполномочивании экс-министра финансов Оксаны Маркаровой на подписание данной конвенции.

Теги: #испания #зеленский #марченко
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Интерфакс-Украина
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