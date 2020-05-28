Зеленский уполномочил Марченко подписать Конвенцию между Украиной и Испанией об избежании двойного налогообложения

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил министра финансов Украины Сергея Марченко на подписание Конвенции между Украиной и Королевством Испания об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении налоговых уклонений и протокола к ней.

Соответствующее распоряжение глава государства подписал 28 мая, сообщается на его официальном сайте.

Этим же распоряжением отменено распоряжение президента от 3 октября 2018 года об уполномочивании экс-министра финансов Оксаны Маркаровой на подписание данной конвенции.