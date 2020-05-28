Политика

15:15 28.05.2020

Берлин имеет веские доказательства того, что виновник хакерской атаки на Бундестаг работал на ГРУ - МИД ФРГ

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Берлин имеет веские доказательства того, что виновник хакерской атаки на Бундестаг работал на ГРУ - МИД ФРГ

У ФРГ есть доказательства того, что виновник хакерской атаки на бундестаг работал на российское ГРУ, сообщила в четверг представитель МИД Германии.

"Есть веские доказательства того, что на момент атаки он принадлежал к военной спецслужбе ГРУ", - сказала представитель министерства.

Речь идет о Дмитрии Бадине, которого немецкие правоохранители подозревают в хакерской атаке - они считают, что в качестве участника хакерской группы

APT28 он несет ответственность за атаку на бундестаг в апреле - мае 2015 года.

В четверг посла России в Германии Сергея Нечаева вызывали в МИД Германии, где сообщили ему об этом.

Берлин обратится к европейским структурам с просьбой наложить санкции на россиян, которые ответственны за кибератаку на бундестаг, сообщила в четверг представитель МИД Германии после того, как посол России в ФРГ был вызван для разговора в министерство.

"Российскому послу с указанием на выданный генпрокуратурой 5 мая 2020 года ордер в отношении российского гражданина Дмитрия Бадина было сообщено, что правительство ФРГ будет выступать в Брюсселе за задействование европейского режима киберсанкций в отношении ответственных за нападение на немецкий бундестаг. В том числе в отношении господина Бадина", - сказала представитель министерства ФРГ.

Так называемый режим киберсанкций ЕС подразумевает в частности запрет на въезд в страны союза и замораживание активов.

Теги: #гру #германия
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Интерфакс-Украина
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