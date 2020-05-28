Политика

13:58 28.05.2020

Экономические решения выхода из карантина пока наработаны недостаточно – Зеленский

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Экономические решения выхода из карантина пока наработаны недостаточно – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на сегодняшний день в стране наработано недостаточно экономических решений для выхода из эпидемии коронавируса.

"Сейчас такая стадия выхода из эпидемии COVID-19, из карантина, когда люди ждут от государства понимания и поддержки. Украине нужно больше экономических решений при выходе из эпидемии. С учетом происходящего в мире нам нужно как можно скорее создать новые экономические программы помощи", - заявил на традиционном совещании по противодействию распространению коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство готовит программы выхода из экономического кризиса после эпидемии. В частности, речь идет о рефинансировании бизнеса, помощи по безработице.

Глава правительства пообещал на следующей неделе представить другие экономические программы.

Шмыгаль также сообщил, что правительство подсчитывает потери от последствий эпидемии коронавируса и добавил: несмотря на слухи, коммунальные платежи в Украине не будут расти.

При этом премьер сообщил, что уже около недели государство находится на так называемом "плато": ежедневное выздоровевших от коронавируса равно количеству инфицированных.

В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков отметил необходимость разъяснить людям: безопасность во время выхода из карантина остается приоритетом. Ведь в некоторых странах, где быстро ослабляют ограничения, возникают новые сильные вспышки инфекции.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что работает с международными экспертами над усовершенствованием второго этапа медицинской реформы для разработки достаточного финансирования больниц и медиков в период выхода из кризиса, а со следующего года – для перехода на новую, улучшенную систему медицины, которая обеспечит работу медучреждений и специалистов.

По словам Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака, 18 тонн гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста направлено на неподконтрольную часть территории Донбасса.

Теги: #коронавирус #зеленский
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