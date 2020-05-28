Украинская сторона в ТКГ вновь подчеркнула, что выборы в ОРДЛО могут состояться только после выполнения требований безопасности, контроля над границей и по законам Украины - ОП

При обсуждении в рабочей группе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) возможности проведения выборов на территории ОРДЛО украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти только после выполнения требований безопасности.

"В частности, после вывода иностранных войск с территории Украины и разоружения военных формирований, получения Украиной контроля над границей и исключительно по украинскому законодательству при условии обеспечения деятельности украинских СМИ, политических партий, международных наблюдателей", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса президента Украины.