На заседании ТКГ обсуждали беспрепятственное пересечение абитуриентами КПВВ на линии разграничения во время вступительной кампании – ОП

На заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 27 мая стороны продолжили обсуждение открытия новых контрольные пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения, в частности в Золотом.

"Также речь шла о вопросах обеспечения беспрепятственного пересечения КПВВ абитуриентами в пределах вступительной кампании, определив это гуманитарным основанием", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса президента Украины.