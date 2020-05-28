ОБСЕ отметила работу Украины по реализации обновленного плана разминирования на Донбассе, что предусмотрено коммюнике Парижского саммита в декабре

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе 27 мая ОБСЕ отметила работу Украины в части реализации обновленного плана разминирования, как предусмотрено в коммюнике по итогам встречи "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Продолжаются консультации о дополнительных мерах полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня и обновленного плана разминирования как необходимых условий для продолжения процесса разведения сил и средств при верификации и контроле со стороны СММ ОБСЕ", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса президента Украины.