Политика

12:02 28.05.2020

Украинская делегация в ТКГ настаивала на бессрочном и безусловном соблюдении режима тишины на Донбассе - Офис президента

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Украинская делегация в ТКГ настаивала на бессрочном и безусловном соблюдении режима тишины на Донбассе - Офис президента

Украинская делегация в начале встречи Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе в режиме видеоконференции 27 мая подчеркнула необходимость установления бессрочного, безусловного и устойчивого соблюдения режима тишины.

"Кроме того, Украина настояла на необходимости обеспечения со стороны российской стороны безусловного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ для фиксации, в частности, возможных нарушений режима тишины, обеспечения движения гуманитарных миссий. Представители СММ ОБСЕ сообщили о том, что их патрули зафиксировали следы тяжелой техники на территории ОРДЛО Украины", - сообщает в четверг пресс-служба Офиса президента Украины.

В ОП указали, что достигнуто общее понимание между Украиной и ОБСЕ вопросов безопасности, которое заключается в безусловном и полном выполнении СММ ОБСЕ предоставленного мандата всеми силами и средствами.

Украинская делегация также отметила, что во время внеочередного заседания ТКГ 22 мая представители ОБСЕ не подтвердили фактов обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

В рамках рабочей группы по вопросам безопасности продолжилось обсуждение вопроса о новых участках разведения сил и средств.

Теги: #опу #ткг #ордло
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