До 30 операторов и фотокорров смогут освещать заседания Рады из ложи прессы - распоряжение

Операторам и фотокорреспондентам снова разрешили работать во время пленарных заседаний в ложе прессы балкона зала заседаний Верховной Рады, следует из распоряжения главы парламента Дмитрия Разумкова, размещенном на сайте Рады.

Согласно распоряжению, операторы и фотокорреспонденты допускаются в ложу прессы балкона в порядке очереди. Их общее количество не может превышать 30 чел.

Как отмечается в документе, на балконе может работать один оператор/фотокорреспондент от СМИ.

В здании Верховной Рады представители СМИ по-прежнему могут пройти при наличии постоянной карточки аккредитации и дополнительного пропуска, выданного аппаратом Верховной Рады.

Представители СМИ по-прежнему работают в пресс-центре на 3-м этаже здания парламента.

Как сообщалось, в связи с карантинными мероприятиями, вызванными пандемией COVID-19, доступ в здание Верховной Рады представителей СМИ был ограничен.