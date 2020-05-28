Политика

11:07 28.05.2020

Кулеба назначил Макеева специальным представителем по вопросам санкционной политики

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Кулеба назначил Макеева специальным представителем по вопросам санкционной политики

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назначил посла по особым поручениям Алексея Макеева своим специальным представителем по вопросам санкционной политики, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Международные санкции являются важным внешнеполитическим инструментом влияния на те государства, физические и юридические лица, которые являются системными нарушителями международного права и прав человека. Алексей Макеев будет заниматься координацией деятельности министерства, а также взаимодействием с ключевыми международными партнерами Украины в сфере санкционной политики", - говорится в сообщении на сайте МИД в четверг.

В министерстве подчеркнули, что назначение Макеева создаст надлежащие условия для работы МИД во исполнение требований закона Украины "О санкциях", а также будет способствовать координации усилий Украины с ключевыми странами и международными институциями для усиления давления на Российскую Федерацию как на государство-агрессора за нарушение международного права и прав человека.

Теги: #кулеба #кадры #макеев
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