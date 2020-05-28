Китай выступил против вынесения вопроса Гонконга на заседание СБ ООН

Китай отверг обвинения США в угрозе закона о безопасности Гонконга демократическим свободам населения, назвав безосновательным предложение рассмотреть данный вопрос на заседании Совета Безопасности, говорится в заявлении китайского постпредства при ООН.

"Подход Соединенных Штатов к созыву Совета Безопасности ООН не обоснован, а закон о национальной безопасности в Гонконге является чисто внутренним делом Китая и не имеет никакого отношения к мандату Совета Безопасности", - цитируют китайские СМИ заявление в четверг.

В нем, в частности, отмечается, что именно Соединенные Штаты являются "нарушителем спокойствия в мире".

"Факты снова и снова доказывают, что именно США создают мировые проблемы, ими были неоднократно совершены действия, нарушающие обязательства в рамках международного права", - подчеркнуло представительство.

Оно потребовало от США "незамедлительно прекратить политику узурпации власти и травли".

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе о работе правительства на сессии ВСНП заявил, что совершенствование механизмов и правовой системы укрепления безопасности специальных административных районов является одной из задач, стоящих перед Китаем.

"Мы должны в полной мере реализовывать политику "одна страна, две системы", обеспечивать, чтобы Гонконгом управляли гонконгцы, а Макао - жители Макао, сформировать надежную правовую систему и механизмы обеспечения безопасности специальных административных районов", - сказал он.

США и их союзники выступили с критикой и нападками на Пекин в связи с законом. Советник президента США Роберт О'Брайан заявил в интервью телеканалу NBC, что Вашингтон может ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг.

В минувшую среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Гонконг более не пользуется автономией по отношению к властям КНР.