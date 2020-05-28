Политика

09:51 28.05.2020

И.о. министра образования Мандзий задекларировала 614 тыс. грн доходов за 2019г

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И.о. министра образования Мандзий задекларировала 614 тыс. грн доходов за 2019г

Исполняющая обязанности министра образования и науки Украины Любомира Мандзий указала 614 тыс. 57 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, ее заработная плата составила 608 636 грн, гонорары – 5 420 грн, банковские выплаты – 1 грн. Супруг Мандзий за прошлый год задекларировал 616 672 грн доходов.

Он также указал в декларации $9,1 тыс. на банковских счетах.

Кроме того супруг и.о. министра владеет земельным участком (400 кв. м) во Львовской области, а совместно супруги владеют квартирой (68,1 кв. м) во Львове.

Среди прочего у супруга Мандзий есть автомобиль Peugeot 308 2013 г. в.

Согласно декларации, супруги также владеют по 210 акций ОАО "Львовский завод железобетонных изделий".

Теги: #мандзий #декларация
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